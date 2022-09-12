Огонь, охвативший два лесничества в горах ВКО, удалось остановить

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В районе Алтай в Восточном Казахстане два лесничества оказались охвачены огнем. Сейчас его распространение удалось остановить, сообщается в официальном Instagram-аккаунте областного ДЧС.

Как отмечает пресс-служба Департамента по ЧС ВКО, сегодня, 12 сентября, в 18:00 огонь, охвативший кустарник и траву в районе Алтай, был локализован на предварительной площади 3800 гектаров.

Пожар произошел на территории КГУ "Зыряновского лесного хозяйства" и "Быковского лесничества".

"С пожаром боролись огнеборцы ДЧС ВКО, местные исполнительные органы, лесники, "Казавиалесоохрана".

Сложность в борьбе с огнем представляла труднодоступная горная местность. Дополнительно были задействованы два вертолета", – добавили в представители ведомства.

Также на официальном сайде ДЧС ВКО сообщалось, что на сегодняшний день локализована основная часть природных пожаров в регионе.

Сегодня утром был локализован пожар на территории Куйганского сельского округа на участке "Заря", где горела сухая трава. Также вчера, 11 сентября, распространение огня удалось остановить в Курчумском районе на территории РГУ "Маркакольское лесное хозяйство", Бобровского лесничества и Тоскаинского сельского округа.

Напомним, о том, что в Зыряновском лесном хозяйстве в Восточно-Казахстанской области случился пожар, сообщалось еще в прошлый понедельник. Позже стало известно, что еще один природный пожар начался в Восточно-Казахстанской области – загорелся лес на территории Маркакольского лесного хозяйства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987403-ogon-ohvativshiy-dva-lesnichestva-v-gorah-vko-udalos-ostanovit/