Очаги природных пожаров ликвидировали в Карагандинской области (фото)

Фото с места событий: ДЧС Карагандинской области

Сотрудники ДЧС Карагандинской области сообщили о стабилизации обстановки с пожарами в регионе. Очаги были ликвидированы, говорится в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

Как подчеркнули спасатели, с 1 по 8 сентября из-за повышения температуры воздуха в регионе сложилась сложная пожароопасная обстановка.

На территории Бухар-Жырауского, Шетского, Каркаралинского, Нуринского и Актогайского районов были выявлены многочисленные очаги природных пожаров и загораний.

"Тушение осложнялось сильными порывами ветра до 20 м/с и сложной пересеченной гористой местностью. Благодаря оперативным действиям удалось ликвидировать все возникшие очаги возгорания", - говорится в сообщении ведомства.

Свыше 1,5 тыс. человек ликвидировали очаги возгорания. Также в тушении пожаров принимали участие более 460 единиц техники.

Напомним, что на этой неделе 17 природных пожаров охватили Карагандинскую область. На днях о ходе ликвидации природных пожаров президенту страны отчитался глава региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987125-ochagi-prirodnyh-pozharov-likvidirovali-v-karagandinskoy-oblasti-foto/