Автобус сгорел на дороге в Алматы (фото, видео)

Фото с места ЧП: ДЧС Алматы

В Алматы во вторник, 6 сентября, утром случилось ЧП - на дороге загорелся автобус. В соцсетях появились кадры с места происшествия, передает корреспондент NUR.KZ.

Алматинцы делятся в соцсетях фотографиями и видеороликами, на которых виден объятый огнем автобус.

По словам очевидцев, ЧП произошло на пересечении улиц Саина и Шляпина.

Фото с места ЧП: ДЧС Алматы

В департаменте по ЧС южной столицы сообщили, что загорелся маршрутный автобус №38. Пожарные расчеты выехали на место ЧП в 8:27.

"Подали стволы с пеной. Принятыми мерами локализация достигнута в 08:47, ликвидация - в 08:50. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении департамента.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986333-avtobus-sgorel-na-doroge-v-almaty-foto-video/