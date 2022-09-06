Пожар вспыхнул в здании научно-исследовательского института в Алматы

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Сегодня, 6 сентября, в Алатауском районе южной столицы произошел пожар, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента по ЧС города.

Возгорание произошло в здании Казахстанского дорожного научно-исследовательского института (КаздорНИИ).

Как сообщили в ДЧС Алматы, сегодня в 14:04 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу вызова по адресу: Нурпеисова, 2а. Горело помещение на втором этаже института на площади 45 квадратных метров.

Пожар был локализован в 14:23, а ликвидирован полностью – в 14:43. Причина возгорания, как отметили в ДЧС, устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.

В тушении было задействовано 14 единиц техники и 47 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986424-pozhar-proizoshel-v-zdanii-nauchno-issledovatelskogo-instituta-v-almaty/