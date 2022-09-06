Пожар вспыхнул в здании научно-исследовательского института в Алматы
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Сегодня, 6 сентября, в Алатауском районе южной столицы произошел пожар, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента по ЧС города.
Возгорание произошло в здании Казахстанского дорожного научно-исследовательского института (КаздорНИИ).
Как сообщили в ДЧС Алматы, сегодня в 14:04 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу вызова по адресу: Нурпеисова, 2а. Горело помещение на втором этаже института на площади 45 квадратных метров.
Пожар был локализован в 14:23, а ликвидирован полностью – в 14:43. Причина возгорания, как отметили в ДЧС, устанавливается.
Жертв и пострадавших нет.
В тушении было задействовано 14 единиц техники и 47 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986424-pozhar-proizoshel-v-zdanii-nauchno-issledovatelskogo-instituta-v-almaty/