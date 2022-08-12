Здание бывшего ресторана загорелось в Нур-Султане (видео)

Пожар. Фото: t.me/myastanacity

Сегодня 12 августа, стало известно о возгорании, которое случилось в здании бывшего ресторана в столице, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Нур-Султана.

Как рассказали в ДЧС, в 17:17 подразделения пожарных выехали по вызову на место происшествия, которое находится по адресу: проспект Абылай хана, здание 13.

По прибытии огнеборцы установили, что горит недействующий на данный момент двухэтажный ресторан.

В тушении пожара задействованы 20 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС города.

Накануне сообщалось, что на пересечении улиц Жубанова и Тарханова в столице загорелась машина, которую в итоге потушили с помощью воды из находившейся рядом огромной лужи.

Отметим, что лужа могла остаться после сильного дождя, из-за которого несколько столичных улиц в итоге затопило.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982990-zdanie-byvshego-restorana-zagorelos-v-nur-sultane-video/