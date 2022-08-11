Водой из луж потушили водители загоревшийся автомобиль в Нур-Султане (видео)

Кадр из видео: Telegram-канал Qumash

Вчера, 10 августа, жители Нур-Султана наблюдали необычную ситуацию: на проезжей части загорелся автомобиль, а водители принялись его тушить водой из луж, передает корреспондент NUR.KZ.

Telegram-канал Qumash поделился видеороликом, на котором видно, как несколько мужчин тушат авто, черпая воду из огромной лужи на дороге.

По данным автора поста, ролик был снят минувшей ночью. Напомним, вчера в столице прошел сильный дождь, из-за которого некоторые улицы буквально затопило водой. Астанчане делились в соцсетях кадрами и писали, что столица "превратилась в Венецию".

Между тем в Департаменте по ЧС Нур-Султана относительно горящего авто рассказали, что сообщение поступило на пульт ДЧС в ночь на четверг, 11 августа, в 00:28. Горел автомобиль на пересечении улиц Жубанова и Тархана.

На место ЧП выехали 5 человек личного состава и 1 единица техники.

"По прибытии огнеборцев уже через шесть минут установлено, что горел двигательный отсек автомобиля. Потушен до прибытия пожарных",сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электрических проводов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982728-vodoy-iz-luzh-potushili-voditeli-zagorevshiysya-avtomobil-v-nur-sultane-video/