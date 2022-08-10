"Казахстанская Венеция": Нур-Султан затопило из-за сильных дождей (фото, видео)

Дождь. Фото: NUR.KZ / Оксана Даирова

Сегодня, 10 августа, в столице начался сильнейший дождь, из-за которого затопило проезжие части улиц. Власти города задействовали насосы, чтобы откачать воду, передает корреспондент NUR.KZ.

Очевидцы засняли происходящее и стали делиться видеозаписями в соцсетях. В роликах можно увидеть, что сильно затопило проезжие части нескольких столичных улиц, что затрудняло проезд автомобилей.

Кроме того, из-за воды часть транспорта начала глохнуть, что создавало заторы на и без того труднопроходимых дорогах.

Дождь. Фото: NUR.KZ / Оксана Даирова

Ливень затопил некоторые тротуары, чем доставил неудобства и пешеходам, которых непогода застигла в дороге.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по ситуации в пресс-службу акимата столицы.

В ведомстве сообщили, что по городу задействовано порядка 100 единиц спецтехники для откачки воды.

Дождь. Фото: NUR.KZ / Оксана Даирова

Кроме того, в акимате рассказали, что ведутся работы по строительству и расширению мощности ливневых канализаций и очистных сооружений на системном уровне.

К примеру, за счет строительства уже решен вопрос с подтоплениями на 146 проблемных участках.

Также построено свыше 130 км ливневых канализаций и лотково-арычной системы, очищены 1 тысяча смотровых и дождеприемных колодцев, промыто более 20 км коллекторов, пропарено 6,5 тысяч труб и так далее.

Дождь. Фото: NUR.KZ / Оксана Даирова

В районе Алматы (улица Шамши Калдаякова), нового вокзала, а также по проспекту Улы Дала и в других локациях строительство ливневых канализаций сейчас еще ведется.

Позже в акимате добавили, что воду с большинства улиц уже откачали.

Дождь. Фото: NUR.KZ / Оксана Даирова

Дождь. Фото: NUR.KZ / Оксана Даирова

Дождь. Фото: пресс-служба ДП города Нур-Султан

Дождь. Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана

Дождь. Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана

Дождь. Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982635-kazahstanskaya-venetsiya-nur-sultan-zatopilo-iz-za-silnyh-dozhdey-foto-video/