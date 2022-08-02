"Все в воде": мебели и техники лишились жители Кокшетау из-за сильного ливня

Иллюстративное фото: МЧС РК

Сильнейший ливень обрушился на два города Акмолинской области в минувшие выходные - от стихии пострадали Кокшетау и Степногорск. Жители этих городов подсчитывают ущерб и просят найти виновных в ЧП, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, жители полусотни частных домов в Кокшетау потеряли практически всю бытовую технику, мебель и прочее имущество - все это пришло в негодность после того, как жилища горожан затопило дождевой водой. Некоторые кокшетаусцы до сих пор не могут вернуться в свои дома, поскольку из них еще не откачали.

Горожанка Татьяна Соловьева, чей дом также пострадал от непогоды, сетует, что подобное происходит не впервые.

"Была на приеме у акима, говорила, что так и так: нас топит, что нам делать? Раньше мы сами копали бары, нанимали бар, прокапывали, отводили воду. Но в этом году четвертый раз меня топит!

Мы только вот полы поменяли, технику поменяли маленько. Насос сгорел в стиралке – купили новый. Все опять! Все теперь! У меня в данный момент кровать в воде, диван в воде, все в воде!" - пожаловалась женщина.

Мощный ливень обрушился на регион в выходные. Лило больше суток. В нижней части Кокшетау вода с улиц стала скапливаться и потоком хлынула в дома – ночью, когда люди как раз собирались спать. Но уснуть в ту ночь многим не удалось. Было просто негде.

С просьбами о помощи к спасателям поступило более 500 звонков. ДЧС и коммунальные службы пытались откачать воду насосами, вывезли около 17 тысяч кубов. Но справиться с потоками было практически невозможно.

"Прямо как с речки бежала! И мы ничего, дочь с внуком ничего сделать не могли, потому что вода еще больше прибывала и прибывала. И вся она отсюда с улицы бежала", - поделилась другая жительница Кокшетау Галина Антипова.

Пострадал и город Степногорск. Здесь дождь превратил улицы в реки. Затопленными оказались местный рынок и другие объекты. Горожане винят в случившемся забитые ливневки, которые должны защищать в подобных случаях, но, увы, не работают.

Власти тем временем решают, как поддержать всех пострадавших. Известно, что им выделят материальную помощь в размере 159 тысяч тенге. Правда, такая сумма вряд ли покроет ущерб тех, кто лишился всей техники и мебели. Возможно, отдельные заявки рассмотрят дополнительно.

"Это же будет рассматривать комиссия. И потом, опять-таки, мы это будем, эту информацию доводить до наших депутатов, чтобы рассмотреть вопрос о выделении вот этих сумм, отдельно взятых. Это же отдельные у нас будут адреса, отдельные дома – оказать им материальную помощь", - сообщил замакима Кокшетау Бауыржан Ерназаров.

Люди просят не только возместить им ущерб, но и найти и виновных в ЧП. Горожане уверены, что к большому потопу привели забитые арыки, закопанные сточные трубы и неработающая ливневка.

Источник: КТК

Напомним, что от сильных дождей пострадала не только Акмолинская область. Ранее сообщалось, что сильным ливнем залило улицы Павлодара, на затопленные улицы пожаловались и жители Нур-Султана. Астанчане поделились в соцсетях последствиями непогоды.

Между тем синоптики обещают, что в ближайшие дни почти на всей территории страны пройдут дожди, возможны грозы и град, а в отдельных регионах ожидается похолодание до +7 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1981245-vse-v-vode-mebeli-i-tehniki-lishilis-zhiteli-kokshetau-iz-za-silnogo-livnya/