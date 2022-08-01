Похолодание, дожди и град ожидаются в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня – в период со 2 по 4 августа – рассказали синоптики РГП "Казгидромет", передает NUR.KZ со ссылкой на метеослужбу.

Как рассказали синоптики, в северных регионах Казахстана сильные ливни сменятся похолоданием из-за пришедшего сюда Северного антициклона, наполненного прохладными воздушными массами.

Антициклон сместит фронтальные разделы на центральные, восточные и юго-восточные регионы республики – из-за этого в этих частях страны пройдут сильные дожди. Ночью здесь ожидается заметное похолодание.

В формирование условий погоды на юге Казахстана вмешается атмосферный фронт, в связи с чем здесь будет облачно, пройдут дожди, в горных и предгорных районах ожидаются ливни.

В целом по республике ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра, на севере Казахстана – туман.

Основной фон температуры воздуха:

на западе составит +28...+33°С;

на юго-западе: +33...+38°С;

на северо-западе: +18...+28°С;

на севере, востоке, и в центре республики ночью: +7...+12°С, днем – +17...+28 °С;

на юге страны: +25...+34°С;

на юго-востоке: +25...+30°С, в горных районах – до +22°С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981142-poholodanie-dozhdi-i-grad-ozhidayutsya-v-kazahstane/