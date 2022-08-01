Улицы Павлодара затопило после дождя (фото)

Фото с места событий. Источник: NUR.KZ

Павлодарские улицы сегодня буквально за полчаса залило водой - в городе прошел дождь. Подтопило даже те участки, где чиновники обещали решить проблемы с ливневкой, передает корреспондент NUR.KZ.

Одним из самых проблемных участков в Павлодаре сегодня оказался перекресток Назарбаева—Торайгырова. Здесь воды оказалось по колено.

Пешеходы вынуждены были идти через дорогу по лужам, поскольку обходных путей не оказалось. Здесь же глохли автомобили, которые погружались в воду почти на половину.

Фото с места событий. Источник: NUR.KZ

Проблемы возникли и на перекрестках, где в этом году чиновники обещали сделать локальные ливневые системы.

На пересечении Чокина—Камзина под воду ушла автобусная остановка, автомобили также с трудом проезжали перекресток.

Фото с места событий. Источник: NUR.KZ

Павлодарцы принялись делиться потопом в соцсетях.

"В городе ведется откачка дождевой воды. Работы начаты с самых низких наиболее подтопляемых точек города. Это пересечение улиц Чокина—Камзина, Сатпаева—Гагарина, Торайгырова —Назарбаева, Бектурова —Едыге би и другие", - сообщили в пресс-службе акима Павлодара.

Фото с места событий. Источник: NUR.KZ

На городские улицы выехали 12 единиц спецтехники. По информации акимата города, работать они будут до полного устранения подтопления улиц.

Между тем, по данным синоптиков, ближайшие сутки в Павлодаре прогнозируют дождь с грозой.

Фото с места событий. Источник: NUR.KZ

Фото с места событий. Источник: NUR.KZ

Напомним, на днях продолжительные ливни привели к затоплениям в Степногорске. Также мы писали о подтоплениях в Кокшетау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1981207-pavlodar-posle-dozhdya-ushel-pod-vodu-foto/