В Нур-Султане затопило улицы после обильного дождя (видео)

Затопленные улицы в столице. Кадр из видео: t.me/astanovka98

Жители Нур-Султана делятся роликами с затопленными в столице улицами. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, передает NUR.KZ.

Видео появились сразу в нескольких Telegram-каналах и Instagram-пабликах.

На кадрах можно заметить, как водители пытаются объехать наиболее опасные участки. Причем разметку под водой разглядеть не представляется возможным.

На одном из роликов автомобиль и вовсе наполовину погружен в воду.

Со слов очевидцев, сверх нормы воды наблюдалось в разных частях города, в том числе и на центральных проспектах – таких, как Момышулы. Но больше всего жалоб поступает от жителей правобережья.

Отметим, что незадолго до этих сообщений в городе прошел мощный ливень, который длился не более часа. Кто-то и вовсе сообщал о выпавшем граде.

В пресс-службе акимата доложили, что по городу уже задействовано более 50 единиц спецтехники для откачки воды.

"Работы по строительству и расширению мощности ливневых канализаций и очистных сооружений акиматом города проводятся на системном уровне. К примеру, за счет строительства ливневок ранее решен вопрос с подтоплениями на 146 проблемных участках.

Кроме того, построено свыше 130 км ливневых канализаций и лотково-арычной системы, очищена 1 тысяча единиц смотровых и дождеприемных колодцев, промыто более 20 км коллекторов, пропарено 6,5 тысячи труб и т.д.

В районе Алматы (улица Калдаякова), нового вокзала, по проспекту Улы Дала и другим ведется строительство ливневых канализаций", – добавили в столичном акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1981237-v-nur-sultane-zatopilo-ulitsy-posle-obilnogo-dozhdya-video/