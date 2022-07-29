Продолжительные ливни привели к затоплениям в Степногорске (видео)

Кадр из видео очевидца: instagram.com/step.news

Жители Степногорска в социальных сетях делятся кадрами последствия непогоды – из-за дождей оказались затоплены улицы, а также территория рынка. Автомобилисты тоже столкнулись с проблемами из-за воды на дорогах, передает NUR.KZ.

Ряд видеороликов, снятых жителями города, был опубликован на странице паблика step.news в Instagram.

Авторы утверждают, что тяжелая обстановка сложилась на продуктовом рынке. Вода зашла даже в крытые помещения, а уличные ларьки и вовсе оказались под водой.

Также пользователи сообщают о том, что находят потерянные автономера. Есть и видео, на кадрах которых видно, как автомобили застревают в лужах.

Ситуацию с затоплением города прокомментировали в отделе ЖКХ.

"Ливневая канализация, находящаяся в районе городского рынка, исправна, в связи с аномальными дождями при пропуске дождевых вод забивается грязью с дороги и газонов.

На данный момент ведется прочистка канализации для отвода воды, на месте работают организации ТОО "ARB-СпецМонтаж" и ГКП на ПХВ "Степногорск Водоканал", – сообщили в ведомстве.

Также в отделе ЖКХ сообщили о работах по откачке и прочистке ливневой канализации между 3 и 5 микрорайонами.

Как сообщили корреспондентам Tengrinews в пресс-службе городского акимта, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, жертв и пострадавших нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1980924-prodolzhitelnye-livni-priveli-k-zatopleniyam-v-stepnogorske-video/