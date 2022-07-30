Несколько десятков жилых домов затопило после ливня в Кокшетау (видео)

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Вчера, 29 июля, в Кокшетау и в Акмолинской области прошли сильные дожди. В результате, в областном центре оказалось затоплено более 40 зданий. Об этом сообщается на официальной странице региональной Службы 109 iKomek в Instagram.

Были опубликованы видеоролики, снятые местными жителями, на которых видно, что пол в четырех разных жилых домах залит водой. В некоторых случаях видно даже потоки воды, которые заливаются в помещение.

Представители Службы 109 iKomek опубликовали списки адресов тех домов, которые пострадали от проливного дождя. Они доступны здесь и здесь. Всего на данный момент за помощью обратились жители более чем 40 домов.

Кроме того, в некоторых домах из-за дождя произошло отключение электроэнергии. Тем не менее, как сообщают специалисты, восстановить электроснабжение пока не представляется возможным.

Отмечается, что ранее ДЧС и метеорологи объявляли штормовое предупреждение. Информация по ликвидации последствий подтопления домов будет дополняться на странице службы.

Напомним, что вчера из-за дождей также оказались затоплены улицы еще одного города Акмолинской области – Степногорска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1980966-neskolko-desyatkov-zhilyh-domov-zatopilo-posle-livnya-v-kokshetau-video/