Почему пожар на Алаколе принял такие масштабы, объяснили в МЧС

Место происшествия. Кадр из видео: МЧС РК

Зампред Комитета противопожарной службы МЧС Дмитрий Титов на брифинге в СЦК объяснил, почему огонь во время пожара близ Алаколя распространился так быстро, передает корреспондент NUR.KZ. Напомним: огонь уничтожил строения на четырех базах отдыха.

4 июля поздним вечером случился крупный пожар на нескольких базах отдыха в Урджарском районе Абайской области. Дмитрий Титов напомнил, что площадь пожара на побережье озера Алаколь составила порядка 3 тысяч квадратных метров.

"Строения были уничтожены на четырех базах отдыха. Основные факторы, которые способствовали быстрому распространению пожара и увеличению площади, – это природные явления: ветер, засушливая погода, это во-первых.

Во-вторых, все-таки это очень плотная застройка домов и строительный материал: дома были выполнены из дерева, что тоже способствовало быстрому развитию пожара", – отметил спикер.

Он добавил, что первые подразделения пожарных прибыли в течение двух минут. В дальнейшем осуществлялось наращивание сил и средств за счет привлечения дополнительных автомобилей из ближайших пожарных подразделений. Были задействованы даже местные исполнительные органы.

"Сотрудниками полиции в настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные мероприятия. Также в этих мероприятиях была задействована пожарная лаборатория.

На сегодня проведены все необходимые работы. Если будет установлено виновное лицо, соответственно, на него и будет возложено восстановление материального ущерба, который понесли хозяева.

Официально пострадавших зарегистрировано не было. Был ряд граждан, которые обращались в ближайшие медучреждения, но обращались в связи с шоковым состоянием, где им была оказана помощь. На предмет ожогов – ничего не произошло", – резюмировал представитель МЧС.

Ранее в Департаменте по ЧС ВКО назвали количество пострадавших от пожара построек на территории четырех зон отдыха. Ущерб был нанесен базам отдыха "Керуен", "Айгерим", "Жибек Жолы" и "Алихан".

Предприниматели попросили власти о помощи – ЧП на Алаколе нанесло их бизнесу колоссальные убытки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978973-pochemu-pozhar-na-alakole-prinyal-takie-masshtaby-rasskazali-v-mchs-kazahstana/