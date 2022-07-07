"Все построено в кредит": владельцы сгоревших баз отдыха на Алаколе обратились к властям (видео)

Иллюстративное фото: ДЧС Алматы

Два дня назад сильный пожар на побережье Алаколя в Абайской области уничтожил дома четырех баз отдыха. Предприниматели просят власти о помощи – ЧП нанесло их бизнесу колоссальные убытки, сообщает сайт телеканала КТК.

От огня пострадали четыре базы отдыха, на одной из них сгорело 4 гостевых дома. От когда-то красивых домиков для туристов остались только обломки, пепел и угли.

В ту страшную ночь постояльцев вовремя эвакуировали в другие пансионаты. Владельцам домов осталось только подсчитывать убытки.

"Сейчас полностью всю смету составляем. Примерно у нас около 150 миллионов ущерба, нашей базе отдыха. Будем просить помощи нашего правительства, чтобы помогли нашим базам отдыха восстановиться. Все эти дома были построены в кредит. До сих пор эти кредиты мы закрываем", – рассказала предприниматель Айгерим Омаралинова.

Помимо этого, владельцы баз должны еще платить зарплаты своим работникам. Есть уцелевшее жилье, там продолжают принимать гостей. Но сейчас все силы брошены на то, чтобы решить вопрос с другими клиентами – вот-вот должны заехать туристы, выкупившие домики, которых больше нет.

"Возгорание произошло на базе отдыха наших соседей. Загорелся балкон. И мы увидели. Вначале начали кричать и звать на помощь. Пламя быстро переместилось на соседние здания, мы пока спасали людей. Свои домики пытались спасти, но не получилось.

Хотели бы обратиться к людям, что, пожалуйста, поймите, если вдруг кто не смог приехать, мы все равно стараемся обеспечить полное заселение", – рассказала руководитель одной из баз отдыха Ольга Коваленко.

По данным телеканала, в общей сложности сгорело больше 25 домов и разных построек. Туристов оттуда приняли другие зоны отдыха. Предприниматели, зарабатывающие на побережье, даже создали инициативную группу для помощи бизнесменам и отдыхающим.

"Инициативная группа среди предпринимателей, чтобы помочь пострадавшим во время этого пожара. Мы хотим разместить всех туристов, всех желающих отдохнуть, туристов, клиентов этих баз у себя в других базах, чтобы не остаться в стороне в эти трудные моменты", – поделился владелец кафе Актилек Байбазаров.

Тем временем официальная причина пожара все еще не названа. Полагается ли компенсация погорельцам и туристам за сорванный отдых, чиновники не сообщают.

Сейчас по факту пожара начато досудебное расследование, подсчет ущерба еще продолжается. Ситуацию на месте изучает оперативный штаб. Остальные базы побережья работают в обычном режиме.

"По пожару: по поручению акима области Нурлана Уранхаева создана рабочая группа во главе с акимом района. На сегодняшний день работает областная комиссия в составе сотрудников ДЧС, МВД, а также акиматов, акима района. Выясняется ситуация", – прокомментировал ситуацию заместитель акима Урджарского района Дидар Хамитов.

Вместе с тем на побережье теперь усиливают пожарную охрану. Чтобы в дальнейшем не допустить подобных трагедий, помимо временного спасательного поста здесь собираются построить целое пожарное депо.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1977235-vse-postroeno-v-kredit-vladeltsy-sgorevshih-baz-otdyha-na-alakole-obratilis-k-vlastyam-video/