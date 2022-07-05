Пожар охватил 4 базы отдыха на Алаколе: 7 человек обратились за медпомощью (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: МЧС РК

В понедельник, 4 июля, поздним вечером случился крупный пожар на нескольких базах отдыха в Урджарском районе Абайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как рассказали в МЧС, из-за сильного ветра огнем молниеносно охватило сначала один дом отдыха на озере Алаколь, позже пламя перекинулось и на соседнюю базу. Кроме того, загорелась и сухая трава.

Предварительная площадь пожара – 3000 квадратных метров.

Отмечается, что отдыхающие самостоятельно покидают дома. Между тем полицейские оцепили близлежащие базы. С огнем боролись десятки людей.

Как позже уточнил Департамент по ЧС ВКО в своем Instagram-аккаунте, пожар удалось ликвидировать в 05:40.

"От огня пострадало 4 базы отдыха. За медицинской помощью обратились 7 человек, после осмотра и оказания первой помощи в госпитализации не нуждались. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении ведомства.

Всего в тушении пожара было задействовано 186 человек и 29 единиц техники от МИО, ДЧС ВКО, ДП, Тарбагатайского национального парка и ДЧС Алматинской области.

"Тушение усложнял ветер, достигающий 10 м/с. Огонь мгновенно распространялся от одного деревянного дома к другому. Благодаря грамотным и оперативным действиям огнеборцев и всех, кто принимал участие в тушении, пожар был остановлен", – отметили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976953-pozhar-ohvatil-neskolko-baz-otdyha-na-alakole-video/