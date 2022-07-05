Пожар на зонах отдыха у Алаколя: начато досудебное расследование

Пожарный. Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

По факту крупного пожара на территории нескольких баз отдыха в Абайской области начато досудебное расследование. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС ВКО в Instagram.

В Департаменте по ЧС ВКО назвали количество пострадавших от пожара построек на территории четырех зон отдыха. Среди них:

база отдыха "Керуен" - 2 корпуса, 1 прачечная, 7 коттеджей;

база отдыха "Айгерим" - 4 домика;

база отдыха "Жибек Жолы" - 1 дом, 1 баня, 1 туалет;

база отдыха "Алихан"- 8 корпусов, 1 столовая.

Причины происшествия устанавливаются специалистами испытательной пожарной лаборатории.

Также в ДЧС сообщили, что начато досудебное расследование по факту пожара, назначен ряд необходимых экспертиз.

По результатам следствия будет принято процессуальное решение.

Сегодня утром мы сообщали о серьезном пожаре у озера Алаколь: огонь охватил территорию нескольких зон отдыха. В результате этого семь человек обратились за медпомощью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1977116-pozhar-na-zonah-otdyha-u-alakolya-nachato-dosudebnoe-rassledovanie/