Четыре человека погибли при столкновении двух самолетов в США

Пожар после столкновения самолетов. Кадр из видео: twitter.com/702MemesLV

В Международном аэропорту Гарри Рида в городе Лас-Вегас, штат Невада, столкнулись два самолета. Департамент авиации округа Кларк заявил о "множестве погибших", передает Fox3 Now.

Как пишет издание со ссылкой на заявление Департамента авиации округа Кларк, авиакатастрофа "привела к гибели многих людей". Отмечается, что в инциденте участвовали два самолета авиации общего назначения, и, согласно опубликованному властями заявлению, "выживших не было".

Пожарная служба города сообщила на своей странице в Twitter, что четыре человека погибли в результате происшествия.

"На данный момент сообщается о четверых погибших", – говорится в заявлении.

Данное происшествие расследуют Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978905-chetyre-cheloveka-pogibli-pri-stolknovenii-dvuh-samoletov-v-ssha/