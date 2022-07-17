СМИ: Украинский самолет с опасным грузом разбился на севере Греции (видео)

Момент взрыва. Кадр из видео: ertnews.gr

В ночь на сегодня, 17 июля, стало известно о том, что в Греции разбился украинский военный самолет Ан-12, на борту которого находились 8 человек экипажа, а также некий опасный груз.

Как пишет агентство УНИАН со ссылкой на Греческую корпорацию телерадиовещания (ERT), авиакатастрофа произошла к западу от греческого города Кавала.

По данным очевидцев, горящий самолет упал на кукурузное поле.

В местной Службе гражданской авиации указали, что, по предварительным данным, произошло загорание одного из четырех двигателей самолета. Пилот подавал сигнал бедствия с борта.

Самолет сделал разворот на 180 градусов в сторону аэропорта Кавалы и пытался зайти на аварийную посадку.

На борту воздушного судна было 8 человек. Указывается, что полностью обгоревший фюзеляж осмотрели, никого из экипажа в живых не обнаружено.

По имеющимся данным, борт летел из Белграда, Сербия. Кроме того, есть информация о том, что судно могло быть загружено боекомплектом. Местные жители заявляли, что слышали взрывы уже после падения самолета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978836-smi-ukrainskiy-samolet-s-opasnym-gruzom-razbilsya-na-severe-gretsii-video/