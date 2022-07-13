Частный самолет разбился в Мексике, есть погибшие

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В Мексике на взлете из международного аэропорта Керетаро разбился частный самолет Piper PA-31. В происшествии погибли два человека, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Частный самолет Piper PA31, взлетевший с нашего аэродрома, потерпел аварию недалеко от поселка Галерас, муниципалитет Колон. Подробности происшествия будут предоставлены Федеральным агентством гражданской авиации. Наша работа продолжается в обычном режиме", – говорится в заявлении пресс-службы аэропорта.

Как сообщают местные СМИ, в результате крушения погибли два человека. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Ранее в американском штате Калифорния, в 30 милях к северу от мексиканской границы, разбился военный конвертоплан MV-22 Osprey. На борту находились пять человек, все погибли.

В конце мая самолет с 22 людьми на борту разбился в Непале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978196-chastnyy-samolet-razbilsya-v-meksike-est-pogibshie/