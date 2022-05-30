Самолет с 22 людьми на борту разбился в Непале

Место крушения самолета. Фото: twitter.com/journonepali

Установлено место крушения самолета непальской авиакомпании Tara Air, на борту которого находились 19 туристов и три члена экипажа, передает ANI.

"Согласно информации, предоставленной сухопутным силам Непала местными жителями, самолет авиакомпании Tara Air потерпел крушение в устье реки Ламче", – заявил представитель сухопутных войск Непала Нараян Силвал.

По его словам, армия страны направлялась к месту крушения самолета по земле земли и по воздуху. Однако поисково-спасательные работы были приостановлены из-за снегопада в районе Мустанг.

Отмечается, что на борту самолета находились 13 граждан Непала, четверо индийцев и два немца.

Ранее сообщалось, что самолет с 22 людьми, летевший из Покхары в Джомсом, пропал с радаров утром в воскресенье, 29 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1971550-samolet-s-22-lyudmi-na-bortu-razbilsya-v-nepale/