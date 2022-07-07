17-летняя девушка потеряла ногу после нападения акулы в США

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В американском штате Флорида 17-летняя девушка выжила после нападения акулы. Однако врачи были вынуждены ампутировать ей ногу, которая была повреждена, передает NBC News.

Акула напала на 17-летнюю Эддисон Бетеи, когда она плавала на пляже Китон-Бич на побережье Мексиканского залива 30 июня. Девушка пыталась отбиться от акулы, но она не отпускала. Брат девушки увидел происходящее, прыгнул в воду и стал бить акулу, пока та не уплыла.

Бетеи оказали экстренную помощь, но часть ее правой ноги оказалась серьезно повреждена, поэтому врачам пришлось ее удалить.

"Это наилучший сценарий для Эддисон и лучший вариант, чтобы вернуть ее к максимально нормальной жизни", – сказала ее мать.

Напомним, 2 июля в Египте туристка скончалась после нападения акулы. На следующий день еще одна женщина погибла при нападении акулы в Египте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1977274-17-letnyaya-devushka-poteryala-nogu-posle-napadeniya-akuly-v-ssha/