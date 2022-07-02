Туристка скончалась после нападения акулы в Египте

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В египетском городе Хургада на туристку из Австрии напала акула. Женщина скончалась от полученных ранений, а в районе инцидента на три дня запретили любое купание, сообщает РИА Новости.

Об этом изданию сообщили в генконсульстве России.

"Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахл-Хашиш, акула откусила ей руку и ногу", – сообщили в дипмиссии.

Отмечается, что позже от полученных травм пострадавшая скончалась. Женщина являлась гражданкой Австрии.

"В связи с инцидентом на три дня с пятницы запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка от района Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй", – отмечается в сообщении.

Сотрудница отеля в Хургаде поделилась с "Известиями" предположением о том, почему акула могла напасть на погибшую.

"На территории Египта законодательно запрещено плавать в море до семи утра и после захода солнца. Связано это с тем, что в Красном море есть хищники, проявляющие активность именно в темное время суток. Сложно сказать, что стало причиной нападения.

Обычно акулы не нападают первыми. Должна быть причина. Либо хищницу привлекло большое количество рыб, которые являются для нее пищей, либо австрийка спровоцировала нападение своим поведением", – объяснила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1976685-turistka-skonchalas-posle-napadeniya-akuly-v-egipte/