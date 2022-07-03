Еще одна женщина погибла при нападении акулы в Египте

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В Хургаде в результате нападения акулы погибла еще одна женщина. Очередная трагедия произошла в районе курорта Сахль-Хашиш. Об этом сегодня, 3 июля, сообщили в Министерстве окружающей среды Египта.

Как сообщает Министерство окружающей среды Египта на своей официальной странице в Facebook, жертвой атаки акулы у курорта Хургада стала еще одна женщина.

"Министр окружающей среды сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, занимающихся плаванием в районе курорта Сахл-Хашиш в Хургаде, поручил сформировать рабочую группу специалистов по охраняемым территориям Красного моря", — говорится в сообщении ведомства.

Глава провинции Красное Море принял решение запретить любую активность в акватории в районе, где произошло нападение хищной рыбы на людей.

В сообщении говорится, что рабочая группа, специализирующаяся на изучении обстоятельств трагедии, устанавливает точные причины поведения акулы по отношению к двум жертвам.

Напомним, накануне сообщалось, что в египетском городе Хургада на туристку из Австрии напала акула. Женщина скончалась в больнице от полученных ранений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976748-esche-odna-zhenschina-pogibla-pri-napadenii-akuly-v-egipte/