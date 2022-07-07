Взрыв на Тенгизе: семьям погибших и пострадавшим окажут материальную помощь
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Вчера, 6 июля, аким Атырауской области Серик Шапкенов провел экстренное совещание в связи со взрывом на месторождении Тенгиз, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акима региона.
В совещании приняли участие представители ТОО "Тенгизшевройл", департаментов по ЧС и полиции, а также руководители ответственных управлений.
Шапкенов выразил соболезнования родным погибших работников и заверил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая материальная помощь.
Кроме того, глава региона поручил руководителю областного управления здравоохранения оказать необходимую медпомощь пострадавшим работникам.
"В целях выявления причин аварии создается специальная комиссия, в рамках которой будет проводиться соответствующая работа", – говорится в сообщении.
Напомним, вчера на месторождении Тенгиз во время гидроиспытательных работ прогремел взрыв. В результате ЧП погибли два человека, трое пострадали.
Позже в ДЧС региона рассказали подробности произошедшего. Предварительно известно, что причиной взрыва мог стать срыв фланцевого соединения при проведении гидротеста на трубопроводе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1977241-vzryv-na-tengize-semyam-pogibshih-i-postradavshim-okazhut-materialnuyu-pomosch/