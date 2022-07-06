Взрыв на Тенгизе: в ДЧС рассказали подробности трагедии

Место происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

В ДЧС Атырауской области рассказали подробности касательно ЧП на месторождении Тенгиз, которое произошло сегодня утром и унесло жизни двоих рабочих, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным департамента по ЧС, в ТОО "Тенгизшевройл" произошел срыв соединения трубопровода.

Согласно имеющейся информации, в 09:55 утра на 42 участке завода 3-го поколения при проведении гидротеста на трубопроводе произошел срыв фланцевого соединения.

Место происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

В результате этого на месте погиб работник ТОО "Сенимды Курылыс", гражданин 1985 года рождения.

Вскоре после этого в клинике ТОО "Тенгизшевройл" скончался работник ТОО "Агропром техника", гражданин 1985 года рождения.

Месторождение Тенгиз. Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

Также в клинику ТОО были доставлены работники ТОО "Onstream Kazakhstan", ТОО "Сенимды Курылыс" и ТОО "Мукан сервис", граждане 1996 и 1993 годов рождения.

В 13:15 с помощью самолета ТОО "Тенгизшевройл" травмированный работник ТОО "Onstream Kazakhstan" 1996 года рождения, состояние которого оценивается, как тяжелое, был доставлен в хирургическое отделение областной больницы города Атырау.

Место происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1977191-vzryv-na-tengize-v-dchs-rasskazali-podrobnosti-tragedii/