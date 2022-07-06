Взрыв произошел на месторождении Тенгиз, есть погибшие (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/iskeradam

Сегодня, 6 июля, стало известно о том, что на нефтегазовом месторождении Тенгиз произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, передает МИА "Казинформ".

Указывается, что ЧП произошло сегодня утром, примерно в 09:55, в Жылыойском районе.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека, еще трое пострадали. Информацию о взрыве и летальных исходах агентству подтвердили в пресс-службе компании "Тенгизшевройл" и в пресс-службе ДП Атырауской области.

Как пояснили в компании, на месторождении произошел взрыв трубы во время ее тестирования. Предположительно, она не выдержала большого давления, что и стало причиной ЧП.

Все работы на месторождении в данный момент приостановлены.

Ответственные органы приступили к расследованию причин произошедшего.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1977177-vzryv-proizoshel-na-mestorozhdenii-tengiz-est-pogibshiy-video/