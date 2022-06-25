Мама пропавшего на озере в ЗКО ребенка: Матрас нашли, а сына - нет

Поиски мальчика на озере в ЗКО. Фото: instagram.com/batysqaz_tjd

Мама пропавшего на озере в Западно-Казахстанской области мальчика просит волонтеров помочь с поисками. Юлия Локтева выступила с заявлением, передает "Мой город".

Прошло около трех суток после того, как ребенка унесло на надувном матрасе на середину озера в Западно-Казахстанской области. Однако мальчика до сих пор не нашли.

Его мама Юлия Локтева говорит, что спасателям удалось обнаружить лишь матрас, а сына - нет.

"Сын плавать не умеет. Мы все очень переживаем, просим всех помочь нам в поисках. Желательно, чтобы у волонтеров были лодки, квадрокоптеры, спасательные жилеты, потому что на озере бывают бури", - говорит женщина.

Напомним, 22 июня 8-летнего мальчика ветром унесло на надувном матрасе на середину озера Шалкар. К нему на помощь поплыл его дедушка, но оба не вернулись.

Позже стало известно, что 64-летнего мужчину обнаружили на противоположном берегу живым. К поискам ребенка привлекли вертолет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975649-mama-propavshego-na-ozere-v-zko-rebenka-matras-nashli-a-syna-net/