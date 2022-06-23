Пропавшего на озере вместе с внуком мужчину нашли в ЗКО

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64-летнего мужчину, поплывшего за унесенным на надувном матрасе на середину озера внуком, нашли в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщили в ДЧС региона, передает "Мой город".

22 июня в 23.00 часов в пресс-службе ведомства сообщили, что мужчину удалось найти на противоположном берегу. Он жив и здоров, состояние удовлетворительное.

Сегодня в 05.00 часов утра спасатели возобновили поиски ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 июня на озере Шалкар в поселке Сары Омир Теректинского района пропали мужчина и мальчик.

8-летнего ребенка унесло ветром на надувном матрасе на середину водоема. На помощь внуку поплыл его 64-летний дедушка. Однако оба не вернулись. В поисках задействовали вертолет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975369-propavshego-na-ozere-vmeste-s-vnukom-muzhchinu-nashli-v-zko/