Унесло на надувном матрасе: дедушку и внука ищут на озере в ЗКО

Иллюстративное фото: Javier Pascual/EyeEm/Getty Images

Спасатели Западно-Казахстанской области заняты поисками двух человек, которые пропали на озере Шалкар в поселке Сары Омир Теректинского района, сообщается в официальном Instagram ДЧС ЗКО.

По информации ведомства, 8-летнего мальчика, который остался без присмотра родителей, ветром унесло на надувном матрасе на середину озера.

На помощь внуку поплыл его 64 летний дедушка.

В настоящее время ведутся поисковые работы. Пропавших деда и внука ищут с помощью плавательных средств и вертолета АО "Казавиаспас".

Напомним, что на днях трагедия произошла в Семее - там в реке Иртыш утонул 36-летний мужчина. По информации спасателей, погибший купался в необорудованном месте, где много ям. Тело мужчины было найдено на глубине около 5 метров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1975291-uneslo-na-naduvnom-matrase-dedushku-i-vnuka-ischut-na-ozere-v-zko/