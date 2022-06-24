Вертолет привлекли для поисков пропавшего на озере в ЗКО мальчика (фото, видео)

Фото с места событий: ДЧС ЗКО

Вертолет привлекли для поисков пропавшего на озере Шалкар мальчика в Западно-Казахстанской области, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС региона.

По информации спасателей, сегодня, 24 июня, в 5 часов утра были возобновлены поиски пропавшего на озере Шалкар ребенка 2013 года рождения.

К поисковой операции был привлечен вертолет, кроме того на месте работают 21 человек личного состава, а также моторные лодки и водолазные расчеты.

В поисках также задействованы волонтеры.

Напомним, что позавчера, 22 июня, 8-летнего мальчика, который остался без присмотра родителей, ветром унесло на надувном матрасе на середину озера Шалкар. На помощь мальчику поплыл его дедушка. В итоге они оба пропали.

Вчера сообщалось, что 64-летнего мужчину, поплывшего за унесенным на надувном матрасе на середину озера внуком, нашли живым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975550-vertolet-privlekli-dlya-poiskov-propavshego-na-ozere-v-zko-malchika-foto-video/