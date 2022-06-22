Пожар в Нур-Султане тушили почти два дня. В МЧС назвали причину возгорания

Иллюстративное фото: пресс-служба МЧС РК

Сегодня утром, 22 июня, столичным огнеборцам удалось ликвидировать возгорание сухостоя, на тушение которого было потрачено почти два дня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как рассказали в МЧС, вертолет МИ-8, привлеченный для тушения пожара в районе озера Талдыколь накануне, произвел 27 сбросов воды. Всего была сброшена 81 тонна воды.

Локализации возгорания удалось добиться вчера, 21 июня, в 18:53. Сегодня в 05:55 утра пожар был полностью ликвидирован.

Общая площадь составила 6,5 га. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.

На тушение пожара ушло почти двое суток, в работах были задействованы 86 сотрудников и 14 единиц техники.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, что о пожаре в районе озера Талдыколь в Нур-Султане стало известно днем 20 июня. Сообщалось, что в труднодоступной заболоченной местности загорелся камыш.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975139-pozhar-v-nur-sultane-potushili-spustya-pochti-dva-dnya-v-mchs-nazvali-prichinu-vozgoraniya/