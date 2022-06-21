Вертолет вылетел для тушения пожара в Нур-Султане (видео)

Вертолет тушит пожар в Нур-Султане. Кадр из видео: МЧС РК

В Нур-Султане загорелись сухая трава и камыши, борьба с пожаром идет со вчерашнего дня. Сегодня для тушения вылетел вертолет МИ-8, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 08:09 с аэродрома для тушения вылетел МИ-8 от АО "Казавиаспас".

Также в ликвидации пожара задействованы 122 человека личного состава и 30 единиц техники ДЧС Нур-Султана и коммунальных служб.

Сообщение о пожаре поступило сотрудникам ДЧС вчера в 15:03. По шоссе Коргалжын, в районе озера Большой Талдыколь, на открытой территории в труднодоступной заболоченной местности загорелись камыш и сухая трава.

Вчера площадь пожара предварительно оценивалась в 1 гектар. Сейчас, по данным МЧС РК, ориентировочная общая площадь возгорания – 6,5 гектар.

"Силами ГКП "Астана Орманы" произведена опашка земли по периметру горения. Угрозы распространения огня на "Зеленый пояс города Нур-Султана" нет", – сообщили представители министерства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974974-vertolet-vyletel-dlya-tusheniya-pozhara-v-nur-sultane-video/