Сухостой загорелся в Нур-Султане (видео, фото)

Дым от пожара в Нур-Султане. Кадр из видео: instagram.com/astanovka98

Сухая трава и камыши загорелись на трассе в Нур-Султане. По предварительным данным, площадь пожара составлила1 гектар, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДЧС.

В столичных соцсетях стали появляться видео, на которых видно как вдоль дороги распространяется дым от горящей сухой травы.

Сообщение о возгорании сухостоя поступило на пульт "101" сегодня, 20 июня, в 15:03. Пожар произошел на Коргалджинской трассе в районе Есиль.

"По прибытию огнеборцев установлено, что горит сухая трава и камыши на предварительной площади пожара 1 гектар. Жертв и пострадавших нет", – сообщили представители епартамента по ЧС.

В тушении пожара задействовано 25 человек личного состава и 6 единиц техники ДЧС, 4 ПМ, а также 1 трактор МИО.

"Силами огнеборцев в 17:31 произведена частичная локализация", – добавили в ведомстве.

Отмечается, что угрозы распространения огня на Зеленый пояс столицы и строения нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974918-suhostoy-zagorelsya-v-nur-sultane-video-foto/