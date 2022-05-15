Как ищут пропавшую после схода оплывины девочку в Текели (фото, видео)
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Сегодня в городе Текели произошел сход грязевой массы. В результате был разрушен жилой дом, а еще один дом оказался затоплен. Также после происшествия пропала пятилетняя девочка, поиски которой сейчас ведутся спасателями, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.
15 мая 2022 года в 12:10 в городе Текели Алматинской области произошел сход грязевой массы, которая, по предварительным данным, достигала 50 метров в длину и 25 метров в ширину. Высота селя составила 3,5 метра, а объем – 4375 кубических метров.
"В результате, разрушен один частный жилой дом, один дом затопило грязевой массой, еще четыре дворовых территории жилых домов частично затопила грязевая масса и перекрыла улицу Конаева.
Со слов очевидцев, в доме который был разрушен полностью должна была находится 5-летняя девочка, остальные жильцы домов находятся в безопасном месте", – сообщили в пресс-службе ДЧС.
Отмечается, что на месте происшествия организован штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, во главе с начальником ДЧС Алматинской области.
В поисково-спасательных работах и ликвидации последствий ЧС задействованы:
- ДЧС (81 сотрудник и 16 единиц техники, 1 кинологический расчет);
- МИО (30 работников и 6 единиц техники, в том числе 2 погрузчика, 4 КамАЗа, 1 кран);
- "Казселезащита" МЧС (9 работников, 4 единицы техники);
- ГОП (40 сотрудников, 7 единиц ехники);
- БСМП (три кареты скорой помощи).
С помощью беспилотного летательного аппарата ДЧС с установленным тепловизором проводится аэровизуальной облет места ЧС и поиск с применением носимых тепловизоров.
"В ДЧС Алматинской области развернута работа горячей линии (тел. 8(7282)220218, 220213), на месте организована работа психологической службы", – сообщили в ведомстве.
Предварительные причины:
- прошедшие осадки в виде дождя в период с 01:30 до 13:00 15 мая;
- возможное переувлажнение грунта в результате поврежденной водопроводной трубы.
Напомним, что после схода оплывины в Текели владельцы одного из домов заявили, что пропала их пятилетняя дочь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969357-kak-ischut-propavshuyu-posle-shoda-oplyviny-devochku-v-tekeli-foto-video/