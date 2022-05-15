Как ищут пропавшую после схода оплывины девочку в Текели (фото, видео)

Грязевой сель сошел в Текели. Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Сегодня в городе Текели произошел сход грязевой массы. В результате был разрушен жилой дом, а еще один дом оказался затоплен. Также после происшествия пропала пятилетняя девочка, поиски которой сейчас ведутся спасателями, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

15 мая 2022 года в 12:10 в городе Текели Алматинской области произошел сход грязевой массы, которая, по предварительным данным, достигала 50 метров в длину и 25 метров в ширину. Высота селя составила 3,5 метра, а объем – 4375 кубических метров.

"В результате, разрушен один частный жилой дом, один дом затопило грязевой массой, еще четыре дворовых территории жилых домов частично затопила грязевая масса и перекрыла улицу Конаева.

Со слов очевидцев, в доме который был разрушен полностью должна была находится 5-летняя девочка, остальные жильцы домов находятся в безопасном месте", – сообщили в пресс-службе ДЧС.

Отмечается, что на месте происшествия организован штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, во главе с начальником ДЧС Алматинской области.

В поисково-спасательных работах и ликвидации последствий ЧС задействованы:

ДЧС (81 сотрудник и 16 единиц техники, 1 кинологический расчет);

МИО (30 работников и 6 единиц техники, в том числе 2 погрузчика, 4 КамАЗа, 1 кран);

"Казселезащита" МЧС (9 работников, 4 единицы техники);

ГОП (40 сотрудников, 7 единиц ехники);

БСМП (три кареты скорой помощи).

С помощью беспилотного летательного аппарата ДЧС с установленным тепловизором проводится аэровизуальной облет места ЧС и поиск с применением носимых тепловизоров.

"В ДЧС Алматинской области развернута работа горячей линии (тел. 8(7282)220218, 220213), на месте организована работа психологической службы", – сообщили в ведомстве.

Предварительные причины:

прошедшие осадки в виде дождя в период с 01:30 до 13:00 15 мая;

возможное переувлажнение грунта в результате поврежденной водопроводной трубы.

Напомним, что после схода оплывины в Текели владельцы одного из домов заявили, что пропала их пятилетняя дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969357-kak-ischut-propavshuyu-posle-shoda-oplyviny-devochku-v-tekeli-foto-video/