Ветер вырвал с корнем не менее 19 деревьев в Алматы

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В Алматы зафиксировано 19 случаев падения деревьев – в городе сегодня бушевали мощный ветер и дождь. Об этом сообщил городской акимат в своем официальном Instagram-профиле.

"Из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, порывистого ветра и сильного дождя произошел размыв грунта, который привел к ослаблению корневой системы как аварийных, так и здоровых деревьев.

В службу спасения города Алматы поступило 19 сообщений о случаях падения стволов деревьев и больших веток, в результате чего пострадали 1 автомобиль и 1 дом", – говорится в официальном сообщении акимата Алматы.

О пострадавших среди граждан не сообщается.

В ведомстве добавили, что последствия непогоды ликвидируют подрядные компании районных акиматов и служба спасения. Всего в операции задействованы 12 человек и 6 единиц техники.

Напомним, в среду днем в Алматы начался ливень, который продолжался вплоть до вечера. Из-за обильных осадков в городе затопило улицы, дворы, паркинги и другие объекты.

Ранее в соцсетях распространялась информация о селе, якобы сошедшем в "верхней" части города. Ситуацию прояснили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968866-veter-vyrval-s-kornem-ne-menee-19-derevev-v-almaty/