Более 40 дворов и подвалов затопило в Алматы сильным дождем

Ликвидация затоплений в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В Алматы прошел сильный ливень, после которого несколько десятков дворов и подвалов оказались затоплены. Сотрудники городского ДЧС оперативно ликвидируют подтопления, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"После поступившего штормового предупреждения о сильных осадках на ликвидацию затоплений привлечены силы и средства подрядных организации районных акиматов, коммунальных служб, службы спасения "109", РУЧС. Приготовлены инертные материалы. "Казселезащитой" усилен контроль на наблюдательных постах", – рассказали в ДЧС Алматы.

Сотрудниками ведомства был создан оперативный штаб по координации ликвидации затоплений.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 на линию "112" поступило более 40 сообщений по затоплениям дворов, подвалов многоэтажных домов.

"В Жетысуском районе часто затапливаемые участки по улицам Жангельдина, Брюсова, Зубарева, Крылова находятся под контролем подрядных организаций, выложены мешкотары с инертными материалами", – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщили в городском ДЧС, работы по ликвидации затоплений ведутся в Алатауском, Алмалинском, Ауэзовском, Бостандыкском, Жетысуском, Медеуском и Наурызбайском районах. Здесь затопило дворы и подвалы частных жилых домов и многоэтажек, а также подземный переход.

Информация о затоплении в Турксибском районе не подтвердилась.

Кроме того, на пульт "109" поступили 23 заявки, связанные с падением аварийных деревьев и надломленных веток.

"По состоянию на 18:30 Службой спасения "109" отработано 12 выездов. Работы в данном направлении продолжаются", – добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в среду, 11 мая, на южную столицу обрушился сильный ливень. Жители Алматы в Сети показали последствия сильного дождя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968854-bolee-40-dvorov-i-podvalov-zatopilo-v-almaty-silnym-dozhdem/