Информацию о селе в "верхней" части Алматы опровергли в ДЧС (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жители Алматы распространили в соцсетях информацию о том, что в "верхней" части города якобы сошел сель. Ситуацию прояснили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях появилась информация о том, что в микрорайоне Аскартау (ранее – Ремизовка) наблюдались мощные потоки воды вперемешку с грязью и камнями.

В пресс-службе ДЧС Алматы опровергли сведения о якобы селе.

"С места комментирует начальник УЧС Медеуского района:

Медеуский район, улица Жамакаева, 254/1, речка Терисбулак протекает и впадает в арык, в результате обильных осадков произошел перелив воды из арычной системы из-за засорения бытовым мусором. В данный момент проводятся работы по очистке, задействован экскаватор", – сообщили в городском ДЧС.

На месте задействованы силы ДЧС, Службы спасения "109", "Казселезащиты", а также представители акимата.

Также в ДЧС доложили о ситуации с подтоплениями в целом по городу. Ниже – оперативная информация по состоянию на 22:15.

"В результате ливневого дождя на линию "112" поступило 73 сообщения о локальных подтоплениях дворовых территорий частных жилых домов, улиц, подвалов многоэтажных домов. На место направлены ответственные сотрудники. Из них 41 случай не подтвердился, по 29 случаям работы завершены, по трем остальным участкам работа продолжается", – сообщили в ДЧС.

Для ликвидации подтоплений задействованы:

подрядные организации МИО – 609 человек, 252 единицы техники (24 мотопомпы);

ДЧС города Алматы – 59 человек личного состава, 10 единиц техники (10 мотопомп);

ССА – 9 человек, 3 ед. техники (5 мотопомп).

Напомним, в среду днем в Алматы начался ливень, который продолжался вплоть до вечера. Из-за обильных осадков в городе затопило улицы, дворы, паркинги и другие объекты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968863-informatsiyu-o-sele-v-verhney-chasti-almaty-oprovergli-v-dchs-video/