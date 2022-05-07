Льющуюся из трубы в Каспий черную жидкость сняли на видео

Черная масса сливается в воды Каспия. Кадр из видео: lada.kz

На одном из пляжей города Актау очевидец снял видео, на котором заметно, как некая черная жидкость под большим напором сливается из трубы в воды Каспия.

Труба, из которой сливалось в море черное вещество, расположена между пляжем "Достар" и ТОО "Keppel-Kazakhstan", пишет издание Lada.kz.

На видеозаписи очевидец показал сам поток, льющийся из трубы в воду, а также залив, в который спускаются неизвестные отходы.

По информации издания, данная видеозапись направлена в Департамент экологии Мангистауской области.

Ранее другой житель Мангистауской области обнаружил на берегу Каспийского моря около полусотни тушек мертвых тюленей. Позже на том месте, где были обнаружены тюлени, специалисты провели проверку, в ходе которой стало известно о 94 погибших животных.

Глава Минэкологии, комментируя гибель морских млекопитающих, заявил, что произойти она могла еще 3-4 месяца назад. Об этом свидетельствовала степень разложения тушек. Чем же вызвана сама гибель, пока доподлинно не известно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968469-lyuschuyusya-iz-truby-v-kaspiy-chernuyu-zhidkost-snyali-na-video/