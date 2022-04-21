Жертвами шторма "Меги" на Филиппинах стали 224 человека

Вид с воздуха на разрушенные дома в деревне. Фото: BOBBIE ALOTA/AFP via Getty Images

Число жертв тропического шторма "Меги" на Филиппинах возросло до 224 человек, еще 147 числятся пропавшими без вести, об этом говорится в отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

По данным ведомства, травмы различной степени тяжести в результате шторма получили более двух миллионов человек, более 175 тыс. жителей страны были вынуждены покинуть свои дома, 33,4 тыс. человек эвакуировались заранее. При этом 76 населенных пунктов испытывают перебои с электроснабжением.

Шторм начался 10 апреля и повредил электроснабжение, вызвал оползни и затопил дома. Скорость ветра достигала 65 км/ч. Это первый шторм в этом году, повлекший такие разрушительные последствия на Филиппинах.

В декабре прошлого года тайфун Rai, обрушившийся на Филиппины, унес жизни 326 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966111-zhertvami-shtorma-megi-na-filippinah-stali-224-cheloveka/