25 человек погибли в результате тропического шторма "Меги" на Филиппинах

Шторм Меги на Филиппинах. Фото: BOBBIE ALOTA/AFP via Getty Images

Часть населения застряла на восточном и южном побережьях Филиппин после того, как на страну обрушился тропический шторм "Меги". Минимум 25 человек считаются погибшими, передает Би-би-си.

Шторм начался в воскресенье. Скорость ветра достигала 65 км/ч.

Более 13 тысяч человек укрылись в убежищах. Шторм повредил электроснабжение, вызвал оползни и затопил дома.

Сообщается, что во вторник спасатели пытались добраться до изолированных местностей, чтобы вызволить оттуда застрявших граждан.

В филиппинской провинции Лейте обнаружили сразу 22 тела погибших. Еще три человека погибли на юге страны.

Тропический шторм "Меги" - первый шторм в этом году, повлекший такие разрушительные последствия на Филиппинах.

В декабре на страну обрушился другой шторм, который унес жизни минимум 375 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964609-25-chelovek-pogibli-v-rezultate-tropicheskogo-shtorma-megi-na-filippinah/