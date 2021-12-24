Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 326

Разрушения после тайфуна. Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Тайфун Rai, обрушившийся на Филиппины, унес жизни 326 человек, передает CNN Philippines.

В Национальном совете по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC) также сообщили, что во время тайфуна пострадал 661 человек, еще 58 числятся пропавшими без вести.

"Национальный совет по снижению риска бедствий и управлению сообщил в пятницу, в канун Рождества, что число смертей от тайфуна уже достигло 326 человек", ­– говорится в публикации.

В результате бедствия в 273 городах и муниципалитетах было отключено электричество, которое позже восстановлено только в 149 районах.

Уточняется, что было повреждено 348 642 дома, из которых 228 156 были частично разрушены, а 120 486 полностью разрушены.

Ранее стало известно, что сильнейший тайфун Rai обрушился на южную и центральную часть Филиппин. Более 300 тыс. человек покинули свои дома и прибрежные курорты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1948367-chislo-zhertv-tayfuna-na-filippinah-dostiglo-326/