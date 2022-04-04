Падение башенного крана в Алматы: стали известны новые подробности

Фото с места событий: instagram.com/kris_p_press

В понедельник, 4 апреля, на стройке в Алматы упал башенный кран. Подробности произошедшего рассказали в городском департаменте промышленной безопасности МЧС РК, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

4 апреля, в промежутке с 09:00 до 09:30, на строительном объекте ТОО "Рембус" в микрорайоне Жас-Канат произошло падение крана на парапет строящегося 9-этажного здания.

Уточняется, что упал башенный кран на рельсовом ходу КБ-308.

"Прибывшие на место сотрудники Департамента промышленной безопасности сообщили, что жертв и пострадавших нет. Собственником крана является ИП "КБК", по договору кран передан в аренду ТОО "Мелиоратор", – отметили в Департаменте промышленной безопасности.

В ведомстве рассказали, что 10 марта прошлого года ТОО "Жетысу Промбезопасность" провело экспертизу крана на определение возможности его дальнейшей эксплуатации. Срок эксплуатации крана был продлен до марта 2023 года.

В феврале текущего года кран был запущен в работу специалистом Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по городу Алматы.

"На сегодняшний день департаментом создается комиссия по расследованию аварии башенного крана. О результатах расследования дополнительно сообщим", – пообещали представители департамента.

О падении башенного крана в Алматы стало известно сегодня днем. Подогрели интерес к инциденту видеокадры из соцсетей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963439-padenie-bashennogo-krana-v-almaty-v-dchs-raskryli-podrobnosti/