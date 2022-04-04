Кошка предупредила жильцов дома о паводке в Актобе

Майра Шакимова. Фото: NUR.KZ

В Актобе продолжается сильнейший за последние годы паводок. Жильцов домов, в которые попала талая вода, временно разместили в городских школах. Одна из горожанок рассказала, что о ЧП их предупредила кошка, передает корреспондент NUR.KZ.

Актюбинцы несут продукты, подгузники - все то, что эвакуированным необходимо на первое время. У каждого человека своя история, как паводок застал их врасплох.

Мама шестерых детей Майра Шакимова говорит, что их от большой воды спасла кошка.

"У нас кошка недавно родила. Уже ближе к полуночи она вдруг стала хватать котят и бежать к двери, просилась на улицу. Мы решили выпустить ее, открыли дверь и увидели, как вода к нам подобралась уже, хлынула в дом.

Стали быстро собирать детей, документы только успели взять, на улицу вышли, уже по колено было воды. Ночью пешком с детьми пошли в школу. Там нас разместили. Получается, что нас кошка спасла, почувствовала, что вода идет. К сожалению, ее не смогли с собой взять. Она где-то возле дома сейчас", - рассказала Майра Шакимова.

Дом актюбинки. Фото: предоставлено Майрой Шакимовой

По данным ДЧС Актюбинской области, с начала паводка в четырех школах разместили 161 человека, из них 86 - дети. Их обеспечивают средствами первой необходимости, организовали горячее питание. Как только уровень воды спадет, они вернутся в свои дома.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актобе девочку затянуло в арык с талой водой. К счастью, ее удалось спасти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963405-koshka-predupredila-zhiltsov-doma-o-pavodke-v-aktobe/