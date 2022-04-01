Затянуло в арык с талой водой: спасшие девочку актюбинцы рассказали подробности

Кадр из видео: diapazon.kz

Стало известно, что 12-летнюю девочку, которую затянуло в арык с талой водой в Актобе, спасли тренеры фитнес-центра и охранник жилого комплекса. Они рассказали подробности инцидента, передает корреспондент NUR.KZ.

ЧП случилось 31 марта в Актобе. 12-летняя девочка упала в глубокий арык с талой водой, ее стало засасывать в трубу, она едва не захлебнулась.

Сотрудники фитнес-центра и охранник жилого комплекса вытащили ребенка.

"Услышали, как девочка упала со снежной насыпи в арык, с другими коллегами побежали спасать ее, тут же к нам присоединился охранник соседнего жилого комплекса.

Течение воды было очень сильным, четверо здоровых мужчин просто не могли ее вытащить. Мы все усилия приняли, чтобы достать школьницу из воды, она еще одеждой зацепилась за арматуру.

Все же нам это удалось, мы отвели ее, чтобы она приняла горячий душ, дали сухую одежду, потом напоили горячим питьем. Минут через 5 уже приехала скорая помощь. Мы даже не спросили имя девочки и ее родителей, для нас главное было спасти ребенка", - рассказал тренер фитнес-клуба Евгений Зелевский.

В ДЧС региона назвали имена спасителей ребенка. Это тренеры фитнес-клуба Алексей Ступенко, Альберт Дедусев, Евгений Зелевский, Юрий Лысенко и охранник ЖК "Арбат" Ерболат Кульжигитов. В ведомстве добавили, что их обязательно наградят за поступок.

На брифинге аким Актобе Асхат Шахаров уточнил, что сейчас с девочкой все в порядке, он собирается навестить ее.

"Я благодарен мужчинам, которые спасли девочку. Слава Богу, что все обошлось. Мы связывались с родителями, состояние у нее нормальное. После обеда собираюсь навестить ее с коллегами и тренерами фитнес-клуба", - проинформировал Асхат Шахаров.

Напомним, ранее сообщалось, что девочку затянуло в арык с талой водой в Актобе. ЧП попало на видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963132-zatyanulo-v-aryk-s-taloy-vodoy-spasshie-devochku-aktyubintsy-rasskazali-podrobnosti/