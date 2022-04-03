"Подтоплено 80 домов": о ситуации с паводками в Казахстане рассказали в МЧС

Паводки в Казахстане. Фото: официальный сайт МЧС РК

В МЧС Казахстана рассказали о текущей ситуации с паводками в различных регионах страны. Так, с начала паводкового периода подтоплено уже около сотни домов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, согласно данным МЧС, с начала периода в этом году подтопило уже 80 жилых домов и 2 социальных объекта в 5 населенных пунктах. При этом из 43 домов в Павлодарской и Актюбинской областей уже отвели воду.

На контроле ведомства сейчас находятся 37 подтопленных домов, а также переливы на 19 участках автодорог, из них республиканского значения – 2, областного - 1, местного – 16. 14 участков трасс размыты.

В целях снижения рисков ЧС, вызванных паводками, на территории регионов силами местных исполнительных органов и МЧС откачали 609 тысяч кубометров талых вод, а также уложили 11 290 мешков с инертными материалами.

В работах задействованы 670 человек, 300 единиц техники, 89 водооткачивающих средств и 5 плавсредств. Из них 264 человека личного состава, 66 единиц техники, 47 водооткачивающих средств и 4 плавсредства относятся к МЧС.

По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие сутки на территориях Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областей, а также в ВКО, ЗКО, СКО и Нур-Султане ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега.

Температура воздуха в дневное время составит от +5 до +20 градусов, в ночное время - от -3 до +9 градусов.

По результатам космического мониторинга площадь покрытия Казахстана снегом составила менее 40%, большая часть наблюдается в центральных и северных регионах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963255-podtopleno-80-domov-o-situatsii-s-pavodkami-v-kazahstane-rasskazali-v-mchs/