Мужчина погиб в результате несчастного случая на шахте в Караганде

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Накануне, 2 апреля, на одной из шахт в Караганде произошел несчастный случай, в результате которого скончался мужчина. Об этом сообщается на официальном сайте АО "АрселорМиттал Темиртау".

Как говорится в официальном сообщении АО "АрселорМиттал Темиртау", инцидент произошел на территории шахты имени Костенко в Караганде.

В результате несчастного случая скончался мужчина 1986 года рождения.

Также сообщается, что погибший был сотрудником подрядной организации УСМ.

В компании сообщили, что после произошедшего была создана государственная комиссия, которой поручили расследование данной трагедии.

Членам комиссии предстоит выяснить все обстоятельства и причины несчастного случая на шахте. Ведется расследование.

Отметим, что в прошлом году на шахте "Абайская" в Карагандинской области произошел выброс метана, в результате чего погибли шесть человек, еще двое пострадали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963258-muzhchina-pogib-v-rezultate-neschastnogo-sluchaya-na-shahte-v-karagande/