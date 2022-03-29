Сильный ветер повалил деревья и сорвал кровли домов в Талдыкоргане (видео)

Фото очевидца: instagram.com/taldykorganec.insta

Ураган сорвал крыши домов и повредил машины в Талдыкоргане. Горожане выкладывают в соцсетях последствия непогоды.

В ряде местных Instagram-пабликов появились видео, на кадрах которых видно, как крыши домов сорваны, дороги во дворах микрорайонов Талдыкоргана заблокированы упавшими деревьями или перевернутыми железными пластинами.

Также очевидцы сняли на видео сильную пыльную бурю.

Ранее в Алматинской области было объявлено штормовое предупреждение.

Как пишет Sputnik Казахстан, по данным ДЧС Алматинской области, из-за ветра произошло частичное отключение электроэнергии в некоторых районах региона. Были сорваны кровли с крыш и повалены деревья.

В ведомстве добавили, что информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Напомним, что из-за сильного ветра в Алматы были сорваны крыши у ряда зданий. Также стихия разыгралась в Нур-Султане. Из-за непогоды закрыт аэропорт, приостановлено курсирование некоторых автобусов. Кроме того, авария произошла в "Казмедиацентре" в Нур-Султане в из-за ухудшения погодных условий.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962671-silnyy-veter-povalil-derevya-i-sorval-krovli-domov-v-taldykorgane-video/