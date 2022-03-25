Водонапорная башня рухнула из-за сильного ветра в Акмолинской области

Фото с места ЧП: телеканал "Хабар 24"

ЧП произошло вчера, 24 марта, в одном из сел Акмолинской области - из-за сильного ветра здесь рухнула водонапорная башня. Без водоснабжения остались больше полутора тысяч человек. Ситуацию прокомментировал аким села.

Инцидент произошел в селе Макинка, сообщает телеканал "Хабар 24".

Поскольку населенный пункт оказался отрезан от водоснабжения, сюда организовали подвоз воды.

Сообщается, что на месте ЧП работают специалисты. Они должны решить, пригодна ли башня для дальнейшего использования.

"Если говорить о снабжении водой населения Макинки, то сегодня два водовоза проехались, всех водой снабдили по заявкам. С утра в таком же темпе будем продолжать работы. Точный вердикт специалисты должны вынести. Потому что если затронут нижний фундамент, то нужно будет разбирать и устанавливать новую башню", - прокомментировал ситуацию аким села Макинка Жанат Кошкимбаев.

Напомним, ранее из-за сильного ветра в Петропавловске обрушилась одна из трех дымовых труб на ТЭЦ-2. В результате ЧП погиб один человек, задержаны директор и главный инженер ТЭЦ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962031-vodonapornaya-bashnya-ruhnula-iz-za-silnogo-vetra-v-akmolinskoy-oblasti/