Улицы и дворы затопило в Алматы из-за сильного дождя

Фото с места событий: ДЧС Алматы

ДЧС Алматы сообщает о 15 локальных затоплениях не территории города - сильной дождь спровоцировал паводковую ситуацию в южной столице, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве отметили, что после штормового сообщения о сильных осадках силы и средства гражданской защиты были приведены в готовность, приготовлены инертные материалы.

На 10 часов утра 18 марта на линию 112 поступило 15 сообщений о локальных затоплениях:

в Алатауском районе - 4;

в Жетысуском районе - 5;

в Алмалинском районе - 2;

в Бостандыкском, Медеуском, Турксибском, Наурызбайском районах - по одному случаю.

Сейчас по всем адресам работают силы и средства подрядных организаций, районных управлений ЧС.

Отмечается, что с начала марта в Алматы выпало 87 мм осадков, при этом месячная норма составляет 76 мм.

На моренных озерах сейчас минусовая температура, таяния и притоков в озера нет. В горах сохраняется штормовое предупреждение об угрозе схода снежных лавин.

В целом обстановка находится на контроле ДЧС мегаполиса, добавили в ведомстве.

В начале недели сильный дождь также спровоцировал подтопления дворов жилых домов в Алматы. В ДЧС отмечали тогда, что основной причиной подтоплений стало засорение арычных сетей твердо-бытовым мусором и заиливание труб.

Напомним, на праздничные выходные в Алматы ожидается снег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961435-ulitsy-i-dvory-zatopilo-v-almaty-iz-za-silnogo-dozhdya/